Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий анонсировала новое оборудование для щелочного электролиза водорода.

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий сделала важный шаг в развитии водородной энергетики, выпустив новое оборудование для щелочного электролиза.

Новая модель щелочного электролизного оборудования, HTJS-ALK-2000/1.6, стала результатом многолетних усилий в сфере водородной энергетики. Она предназначена для эффективного производства водорода и может применяться в различных секторах, таких как химическая промышленность и альтернативные источники энергии.

Проектная мощность устройства достигает 2000 стандартных кубических метров водорода в час, что вдвое превышает производительность предыдущих моделей. Стабильная производительность колеблется между 800 и 2200 стандартными кубическими метрами в час, что делает оборудование универсальным.

Эффективность нового электролизера также вызывает интерес: потребление энергии при производстве водорода составляет всего 4,28 кВтч на стандартный кубический метр. Это позволяет значительно снизить затраты на производство.

Кроме того, оборудование прошло ряд испытаний, включая запуск и остановку с одного щелчка, работу с переменной нагрузкой и 72-часовую непрерывную работу. Стабильность напряжения в электролизере остается на высоком уровне, с отклонением менее 5%. Это подчеркивает надежность и эффективность нового решения, что может способствовать дальнейшему развитию водородной энергетики в Китае.