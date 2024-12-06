Дания и Франция решили ускорить поставки самоходных артиллерийских систем Caesar для Украины, изменив первоначальный график. Теперь Киев может рассчитывать на получение этих систем уже в 2025 году.

Дания объявила о планах ускорить поставки артиллерийских систем Украине, что связано с актуальной ситуацией в стране. Вместе с Францией правительство Дании намерено сделать шаги для увеличения военной помощи.

Сначала предполагалось, что колесные 155-мм самоходные артиллерийские системы Caesar будут отправлены в Украину в 2026 году. Однако Дания решила изменить эти сроки, и теперь Киев может получить их уже в 2025 году. Это решение стало результатом консультаций с Советом по внешней политике.

Министр иностранных дел Дании, Ларс Лёкке Расмуссен, отметил, что конфликт на Украине находится в критической фазе. Он подчеркнул важность активной поддержки Украины и выразил надежду, что другие страны последуют этому примеру. Также предусмотрено увеличение бюджета на закупки вооружения, что позволит выделить дополнительные средства из специального фонда размером 2,6 млрд крон (около 370 млн долларов).

Стоит отметить, что с начала конфликта в феврале 2022 года Дания уже выделила Украине около €7,2 млрд на военные нужды и около €693 млн на гуманитарную помощь.