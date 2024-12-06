Россия планирует разместить ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси не раньше второй половины 2025 года. Президент Путин отметил, что Минск будет определять цели для этого комплекса.

Во время своего визита в Минск президент России Владимир Путин объявил о намерении разместить ракетный комплекс «Орешник» в Беларуси. Это решение стало ответом на просьбу президента Беларуси Александра Лукашенко и предполагает определенные условия, касающиеся выбора целей.

Путин заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси возможно не ранее второй половины 2025 года. Это заявление сделано на фоне растущей напряженности в регионе, где Лукашенко считает важным укрепление обороны страны. Он отметил, что установка комплекса может помочь успокоить тех, кто готовит угрозы против Беларуси и России.

Президент России согласился с предложением Лукашенко, уточнив, что, хотя «Орешник» будет частью российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), определение целей будет находиться в ведении белорусского руководства. Это подчеркивает важность военного сотрудничества между двумя странами.

На встрече также обсуждались технические детали размещения комплекса и его интеграция в существующую систему обороны. Путин пообещал, что все вопросы будут решены в рабочем порядке. Это решение может стать важным шагом в контексте безопасности региона и укрепления связей между Россией и Беларусью.

Видео с заявлением Путина по данному вопросу можно посмотреть здесь.