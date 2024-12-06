Lucid Motors объявила о начале производства своего второго электрического внедорожника Gravity на заводе в Аризоне. Модель рассчитана на семь пассажиров и предлагает впечатляющий запас хода свыше 700 километров.

Сегодня Lucid Motors, американский производитель электромобилей, сообщил о начале выпуска своего нового внедорожника Gravity на заводе в Аризоне. Этот автомобиль, рассчитанный на семь мест, становится важным шагом для компании, которая стремится укрепить свои позиции на рынке электромобилей. Gravity предлагает запас хода более 708 километров, что выделяет его среди конкурентов.

Ранее компания открыла бронирование на модель Gravity 7 ноября. Первоначально доступна версия Grand Touring с ценой от $94 900. В дальнейшем планируется запуск Touring-версии, стартующей от $79 900, который намечен на конец 2025 года.

Lucid Gravity сохраняет элементы дизайна своего предшественника Air, включая характерные световые полосы. Внутри автомобиля установлен 34-дюймовый изогнутый дисплей, что подчеркивает его современный стиль.

Этот запуск имеет особое значение для Lucid, которая, несмотря на положительные отзывы о модели Air, испытывает финансовые трудности. Gravity должен помочь привлечь внимание к бренду и увеличить продажи, так как компания продолжает зависеть от инвестиций, в частности, от Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии.

Видео, демонстрирующее выезд внедорожника, на заводе в Аризоне можно посмотреть на сайте bilibili.com.