Google анонсировала, что смартфоны Pixel 6, Pixel 6 Pro и Pixel Fold будут получать пять основных обновлений Android вместо трех. Это решение позволяет пользователям дольше наслаждаться новыми функциями операционной системы.

Google обновила свои планы по поддержке обновлений для моделей Pixel 6, 6 Pro и Pixel Fold. Ранее предполагалось, что эти устройства получат лишь три основных обновления Android, но теперь пользователи могут рассчитывать на пять. Это означает, что Pixel 6 и 6 Pro смогут обновляться до Android 17, а Pixel 7 и его варианты — до Android 18, что продляет их жизненный цикл до 2027 года.

Изменение стало известно после выхода бета-версии Android 16, которая, несмотря на первоначальные планы, была доступна для этих моделей. Это решение предоставляет владельцам Pixel больше времени для перехода на новые устройства, не теряя доступ к актуальным функциям. Однако стоит отметить, что Google Pixel Tablet останется с прежними сроками обновлений, что может разочаровать некоторых пользователей. В ближайшие месяцы владельцы Pixel смогут ожидать новых функций благодаря December Feature Drop, что добавляет интерес к ожидаемым обновлениям.