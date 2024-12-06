Google обновила свои планы по поддержке обновлений для моделей Pixel 6, 6 Pro и Pixel Fold. Ранее предполагалось, что эти устройства получат лишь три основных обновления Android, но теперь пользователи могут рассчитывать на пять. Это означает, что Pixel 6 и 6 Pro смогут обновляться до Android 17, а Pixel 7 и его варианты — до Android 18, что продляет их жизненный цикл до 2027 года.
Изменение стало известно после выхода бета-версии Android 16, которая, несмотря на первоначальные планы, была доступна для этих моделей. Это решение предоставляет владельцам Pixel больше времени для перехода на новые устройства, не теряя доступ к актуальным функциям. Однако стоит отметить, что Google Pixel Tablet останется с прежними сроками обновлений, что может разочаровать некоторых пользователей. В ближайшие месяцы владельцы Pixel смогут ожидать новых функций благодаря December Feature Drop, что добавляет интерес к ожидаемым обновлениям.