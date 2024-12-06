Переговоры о локализации производства уже активизировались.

На российском автомобильном рынке могут произойти серьезные изменения. Минпромторг обсуждает с китайским производителем возможность локализации.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о текущих переговорах с мультибрендовой китайской компанией. Это не просто разговоры — уже налажены связи, и представители компании приезжают для обсуждения деталей. Ранее министр также упоминал, что страна ищет пути к перезапуску автозаводов, которые в прошлом производили автомобили, и подчеркивал, что важно избегать прежних ошибок в сотрудничестве с западными партнерами.

Недавние сообщения из Telegram-канала «Автопоток» указывают на то, что на месте бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге может начаться выпуск китайских кроссоверов Jaecoo J7 под брендом Solaris. В рамках первого контракта планируется произвести 240 автомобилей. Кроме того, марка Haval намерена дополнить свой модельный ряд в России новыми гибридными версиями, среди которых ожидается кроссовер Haval H-Dog, который будет собираться на заводе Great Wall в Тульской области.