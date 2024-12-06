Согласно исследованию OMI, россияне предпочитают немецкие и японские марки, с BMW на первом месте. Интересно, что в топ-10 нет ни одного китайского бренда.

Исследование, проведенное маркетинговой компанией OMI, показало, что любимым автомобильным брендом россиян стал BMW. На втором месте расположился Mercedes-Benz, а замыкает тройку японская Toyota. В список также вошли Kia, Audi и Lada — единственная российская марка в рейтинге.

Среди других популярных брендов оказались Nissan, Volkswagen, Hyundai и Renault. Примечательно, что все представленные марки, кроме Lada, покинули российский рынок в 2022 году. Несмотря на это, интерес к ним остается высоким. Интересный факт: китайские бренды, которые сейчас занимают лидирующие позиции по продажам в России, не вошли в этот список. Это подчеркивает предпочтения россиян, которые все еще ориентируются на проверенные временем марки.