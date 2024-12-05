Минобрнауки России представило новые правила приема в высшие учебные заведения, которые начнут действовать с 2025 года. Изменения затрагивают сроки подачи документов и процедуры зачисления.

Министерство науки и высшего образования опубликовало новый порядок приема в вузы, который будет действовать до 1 сентября 2029 года. Документ, размещенный на правовом портале, устанавливает единые сроки для разных этапов приема.

Согласно новым правилам, прием документов для бакалавриата и специалитета должен завершиться 2-3 августа для бюджетников, основной этап пройдет 6-7 августа, а дополнительный — 10-11 августа. Платные места будут закрыты до 30 сентября. Для магистратуры теперь сроки зачисления также унифицированы: основной прием завершится 29 августа, а дополнительный — не позже 20 сентября. Алексей Итин, начальник отдела организации приема Университета ИТМО, указал на спорность сроков зачисления в магистратуру, что может вызвать сложности для учебных заведений.

С 2025 года абитуриенты смогут подавать документы на магистратуру через сервис «Госуслуги». Зачисление на бюджетные места будет происходить по заявлению о согласии, что упрощает процесс. Важно отметить, что порядок распределения целевых мест не был включен в окончательную версию приказа. Некоторые вузы, например, Казанский федеральный университет, высказывали опасения, что дополнительный целевой набор может не решить проблему незаполненных мест. Итин добавил, что отсутствие этого порядка — положительный момент, так как это предотвращает зачисление менее подготовленных абитуриентов.

Кроме того, теперь при целевом наборе можно учитывать баллы за участие в мероприятиях заказчика. Это должно улучшить процесс приема, позволяя более подготовленным кандидатам иметь преимущество. Минобрнауки также сообщило о синхронизации заявлений в вуз и платформы «Работа в России». Ректор СПбПУ им. Петра Великого отметил, что новый подход повысил прозрачность, но требует дальнейшей проработки, особенно в вопросах согласования кандидатов.