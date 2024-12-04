Во Франции законодатели готовятся к историческому голосованию о вотуме недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Это событие может усугубить политическую нестабильность в стране, уже испытывающей экономические трудности.

Во Франции назревает важный политический поворот: законодатели собираются отправить правительство Мишеля Барнье в отставку. Если голосование пройдет без неожиданностей, это станет первым случаем за более чем шестьдесят лет, когда правительство будет отстранено в результате вотума недоверия. В условиях, когда страна сталкивается с серьезным бюджетным дефицитом, такое решение может привести к еще большей политической турбулентности.

Премьер-министр, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохраняет оптимизм. В интервью он заявил, что верит в возможность выживания своего кабинета. Однако, лидер крайне правого Национального объединения Джордан Барделла уже подтвердил намерение своей партии поддержать вотум недоверия. Он отметил, что правительство не осознает реальных проблем, с которыми сталкиваются граждане.

Министр внутренних дел Брюно Ретайо выразил пессимизм, заявив, что приближается осуждение правительства. Президент Эммануэль Макрон, назначивший внеочередные выборы в июне, столкнулся с критикой. Его второй срок, который продлится до 2027 года, подвергается сомнению. Политическая ситуация усугубляется падением фондового рынка и снижением курса евро на фоне экономических трудностей в стране.