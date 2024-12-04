Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина оценила временные рамки снижения инфляции до целевых значений. По ее словам, процесс займет весь 2025 год и частично 2026 год.

На сессии форума ВТБ «Россия зовет!» Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка России, поделилась своим взглядом на инфляционную ситуацию в стране. Она отметила, что возвращение инфляции к целевому уровню, установленному на уровне 4%, займет значительное время. По ее оценкам, процесс может растянуться на весь 2025 год и затронуть часть 2026 года.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ удалось предотвратить попадание страны в «инфляционную спираль», что стало возможным благодаря повышению ключевой ставки. Однако, по ее словам, это только полдела. Инфляция по-прежнему не демонстрирует замедления, и в этом году она будет выше, чем в следующем. Набиуллина указала на необходимость пересмотра денежно-кредитной политики, чтобы выяснить, достаточно ли жесткие меры принимаются для достижения поставленных целей.

На заседании совета директоров Центробанка, которое пройдет в декабре, планируется обсуждение текущей политики и возможных изменений. Набиуллина отметила, что ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки, однако это зависит от ситуации на рынке. На последнем заседании в октябре Банк России поднял ключевую ставку до 21%, что стало третьим повышением подряд в 2024 году.

По прогнозам, к концу этого года инфляция составит 8–8,5%. В 2025 году она все еще не достигнет целевого уровня, ожидается, что показатели будут на уровне 4,5–5%. Заместитель председателя «Сбера» Кирилл Царев отметил, что высока вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки, учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию и рост доходов населения. Аналогичного мнения придерживается и зампред ВТБ Георгий Горшков, который допускает, что ставка может вырасти до 23% в следующем месяце.