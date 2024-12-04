AMD готовится к важной пресс-конференции на выставке CES 2025, которая пройдет 6 января. Ожидается, что компания представит новые графические процессоры RDNA 4 и гибридные процессоры Strix Halo и Krackan Point.

Компания AMD анонсировала свое участие в выставке CES 2025, запланировав ключевую пресс-конференцию на 6 января. Это событие станет важной вехой для компании, которая намерена представить новое поколение технологий в области вычислений и графики. Пресс-конференцию проведет старший вице-президент AMD по вычислениям и графике Джек Хью.

Среди ожидаемых новинок — графические процессоры серии RDNA 4, известные как Radeon RX 8000. Эти устройства, вероятно, будут ориентированы на средний сегмент рынка, что может изменить стратегию компании. Ранее AMD сосредотачивалась на максимальной вычислительной мощности, но теперь акцент смещается на более доступные решения.

Кроме того, в планах компании — выпуск новых процессоров Ryzen 9000X3D и материнских плат X870 BTF, которые должны улучшить производительность в вычислительном сегменте. В мобильном сегменте AMD также может представить APU следующего поколения, известные как Strix Halo и Krackan Point. Однако информация о них пока не подтверждена, так как стратегия в сегменте ноутбуков продолжает меняться.

Также стоит ожидать дебюта серийных моделей "Ryzen AI PRO 300". Это мероприятие обещает стать насыщенным и интересным для всех, кто следит за новинками в мире технологий.