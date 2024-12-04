В Подмосковье успешно работает голосовой помощник "Светлана", который уже обработал более 6 миллионов звонков. Этот робот помогает жителям записываться к врачам и следить за своим здоровьем.

В Московской области внедрили голосового помощника "Светлана", который стал частью системы здравоохранения. С момента запуска в 2021 году, он значительно упростил процесс взаимодействия пациентов с медицинскими учреждениями.

"Светлана" выполняет различные функции, связанные с медицинским обслуживанием. Она может вызвать врача на дом, записать пациента на прием или напомнить о необходимости диспансеризации. Также робот обзванивает людей, чтобы узнать, как они оценили работу бригад скорой помощи, что позволяет улучшить качество услуг.

По информации пресс-службы регионального Министерства здравоохранения, с начала этого года "Светлана" ответила на более 6 миллионов звонков, а всего за время работы — на почти 20,5 миллиона. Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул, что робот работает круглосуточно и может одновременно обрабатывать до 600 вызовов. В большинстве случаев "Светлана" успешно справляется с запросами без необходимости подключения оператора, что значительно ускоряет процесс.

Эта инициатива показывает, как современные технологии могут облегчить доступ к медицинским услугам, а также повысить осведомленность пациентов о необходимости регулярных проверок и консультаций с врачами.