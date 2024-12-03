Intel активно тестирует драйверы для своего нового графического процессора Arc B580, который выйдет 13 декабря 2024 года. Команда уверена, что улучшенная подготовка обеспечит более плавный запуск по сравнению с предыдущими моделями.

Корпорация Intel накануне запуска своего нового графического процессора Arc B580 проводит интенсивные тестирования драйверов. Эта модель, запланированная на 13 декабря 2024 года, должна стать конкурентом GeForce RTX 4060. Том Петерсен из Intel отметил, что качество и стабильность продукта имеют критическое значение для успеха компании в этой области.

В 2022 году Intel представила свою первую видеокарту Arc A750, которая столкнулась с множеством проблем. Пользователи сообщали о несовместимости и нестабильной производительности в различных играх. Эти недостатки привели к тому, что многие отнеслись к Arc с недоверием, ожидая улучшений.

Сейчас, спустя два года, Intel значительно обновила свою продукцию. Компания выпустила более 50 обновлений драйверов и добавила поддержку более 120 новых игр. Это позволило улучшить производительность старых игр и повысить совместимость с современными проектами. Учитывая, что Intel Arc Graphics теперь охватывает настольные системы, ноутбуки и игровые устройства, компания стремится занять более заметное место на рынке.

Arc B580 обещает быть более доступным вариантом для геймеров с ограниченным бюджетом, предлагая более высокую производительность по сравнению с предыдущими моделями. Команда Arc работает круглосуточно, проводя автоматизированные тесты, чтобы гарантировать, что запуск пройдет гладко. Петерсен подчеркивает, что контроль качества стал приоритетом, и от этого зависит не только успех нового продукта, но и репутация компании в целом.