Минприроды России заявило, что не вводило ограничений на ввоз холодильников и кондиционеров с фреоном. Все вопросы лицензирования такого оборудования находятся в ведении Минпромторга.

Недавние сообщения о возможных запретах на ввоз холодильников и кондиционеров с гидрофторуглеродами вызвали вопросы у потребителей и производителей (подробнее об этом можно прочесть здесь). В ответ на это Минприроды России разъяснило свою позицию и уточнило, кто отвечает за лицензирование.

Согласно информации, предоставленной Минприроды, никаких новых ограничений на ввоз оборудования, заправленного гидрофторуглеродами, не вводилось. Ведомство подчеркнуло, что лицензирование таких товаров, включая холодильники и кондиционеры, находится в компетенции Минпромторга. Это стало ответом на сообщения издания "Коммерсантъ", которое сообщило о том, что Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила пропуск оборудования с фреоном 410.

ФТС уточнила, что для ввоза таких устройств требуется специальная лицензия, и перенаправила вопросы к Минприроды для получения разъяснений по нормативно-правовому регулированию. Однако в Минприроды отметили, что никаких новых правил относительно обращения с гидрофторуглеродами не вводилось. Ведомство напомнило, что в 2016 году Россия ратифицировала Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, которая предполагает сокращение производства и потребления определённых веществ, включая гидрофторуглероды.

Тем не менее, Минприроды прояснило, что под регулирование попадают только определенные газы и смеси, для которых существуют более экологичные альтернативы. Оборудование, содержащее гидрофторуглероды, не подпадает под это регулирование. Лицензирование же касается в основном веществ, влияющих на разрушение озонового слоя, и осуществляется с 2015 года по решениям Евразийской экономической комиссии. В конечном итоге, Минприроды вновь подчеркнуло, что не участвует в вопросах, которые регулируются Минпромторгом.