Участники рынка электроники предупреждают о возможных проблемах с поставками кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды. Изменения касаются 90% кондиционеров и 50% холодильников, что может привести к росту цен и задержкам.

Недавние изменения в правилах импорта бытовой техники, касающиеся кондиционеров и холодильников, вызвали беспокойство среди участников рынка. Новые требования Минприроды, объявленные 8 октября, значительно затрагивают порядок ввоза продукции с хладагентами, что может привести к росту цен и увеличению сроков поставок.

По информации представителей Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), новые правила касаются не только моновых веществ, но и смесей хладагентов, которые раньше не требовали лицензирования. Ранее только 10% кондиционеров подпадали под лицензию, теперь же этот показатель возрос до 90%. Это решение стало неожиданным для многих участников рынка, которые не успели подготовиться к таким изменениям.

Ситуация на рынке промышленного холодильного оборудования также вызывает опасения. Например, фреон 410, используемый в половине холодильников, теперь тоже попадает под новые ограничения. В Минпромторге подтвердили, что ведут консультации с Минприроды по поводу дальнейших шагов с учетом озабоченности бизнеса.

Ранее лицензия на ввоз холодильников и кондиционеров требовалась только в случае использования определенных хладагентов. Теперь же необходимо получать разрешение на всю продукцию, содержащую как моновещества, так и смеси. Это создает дополнительные сложности для импортеров, так как процесс лицензирования может занять от трех до четырех месяцев.

Представители компании «Марвел-Дистрибуции» отметили, что изменения уже вступили в силу, и без лицензии невозможно ввозить в Россию оборудование с определенными хладагентами, такими как R404A и R410A. В то же время, для свободного ввоза остаются только изделия с хладагентами, не включенными в списки Минприроды. Ожидается, что количество заявок на лицензирование значительно увеличится, что усугубит ситуацию с поставками.

Эксперты РАТЭК предупреждают, что новые требования могут привести к значительным финансовым потерям для импортеров. Дополнительные расходы на оформление лицензий и хранение товаров на складах могут негативно сказаться на бизнесе. Увеличение сроков таможенного оформления может привести к тому, что товары не успеют поступить в продажу в нужный сезон.

Кроме того, стоимость лицензии на один код товарной номенклатуры составляет около 200 тыс. рублей, не включая затраты на подготовку документов. Для партии кондиционеров потребуется получение нескольких лицензий, что может обойтись в 800 тыс. рублей. Крупные дистрибьюторы, как правило, ввозят технику большими партиями, поэтому влияние на конечную цену для потребителей может быть не столь ощутимым.

Тем не менее, компании, такие как ДНС, также выражают обеспокоенность. Изменения затронут практически весь ассортимент кондиционеров, так как во всех из них используются смеси хладагентов. Это потребует больше времени на лицензирование, что может отразиться на доступности продукции для покупателей. В то же время, некоторые компании, например OCS Distribution, используют разрешенные хладагенты и не подпадают под новые правила.

Согласно данным «М.Видео-Эльдорадо», спрос на кондиционеры в первой половине 2024 года значительно возрос, что создает дополнительные риски на фоне новых ограничений. В условиях растущего интереса к климатической технике участники рынка надеются на скорейшее разрешение ситуации с лицензированием, чтобы избежать серьезных последствий.