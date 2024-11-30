К 2030 году в России планируют создать двухканальный лазер мощностью 100 ПВт. Этот проект станет основой для разработки эксаваттного 12-канального лазера.

Российские ученые из Национального центра физики и математики работают над созданием двухканального лазера мощностью 100 петаватт, который должен быть завершен к 2030 году. Этот проект, известный как XCELS, позволит отработать критические компоненты, необходимые для дальнейшего создания эксаваттного 12-канального лазера.

Такой лазер будет обладать мощностью, позволяющей ученым практически "вскипятить" вакуум — задача, которая ранее не решалась никем в мире. Научный руководитель НЦФМ, академик Александр Сергеев, подчеркнул, что проект основан на российских идеях и технологиях, которые уже продемонстрировали свою эффективность в других лазерных системах.

Планируется, что новый лазер откроет возможности для изучения свойств материи и процессов, связанных с зарождением Вселенной. Участие таких ученых, как нобелевский лауреат Жерар Муру, подчеркивает значимость проекта в международной научной среде.