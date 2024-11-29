Дизайнер Хосе Вонг представил уникальные кроссовки, вдохновленные эмодзи Apple, которые будут продаваться за $220.

Дизайнер Хосе Вонг представил продукт, который заинтересовал как фанатов Apple, так и ценителей уникального дизайна. Его кроссовки «The Shoe 1» точно повторяют эмодзи кроссовок Apple, ставшие популярными среди пользователей. Стоимость пары составляет 219,90 долларов.

Интересно, что эмодзи кроссовок были вдохновлены моделью New Balance 547, которую носил Стив Джобс. Дизайнер адаптировал элементы этой обуви, изменив логотип и добавив свои детали. Однако самый заметный элемент — подошва, на которой изображены внутренние компоненты iPhone. Это создает уникальный визуальный эффект и подчеркивает связь с технологическим гигантом.

Верхняя часть кроссовок выполнена из нубука и сетчатого материала, что обеспечивает воздухопроницаемость. Межподошва и пятка изготовлены из легкой пены EVA, что добавляет комфорт во время носки.

Упаковка для обуви также выполнена в минималистичном стиле и содержит конверт с надписью: «Designed By Josewong in China». Это добавляет элемент эксклюзивности. Вонг планирует начать поставки на следующей неделе, но стоит отметить, что возврат обуви не предусмотрен — все продажи будут окончательными.

Пока сложно сказать, как покупатели воспримут этот продукт. Уникальный дизайн и связь с Apple могут привлечь внимание, но также есть риск, что не всем понравится такая концепция.