Китайский радиотелескоп FAST открыл 51 пульсар благодаря технологиям искусственного интеллекта от Tencent Cloud. С момента запуска сотрудничества в 2021 году общее число обнаруженных пульсаров превысило 1000.

Китайский радиотелескоп FAST, который стал важной частью национальной научной инфраструктуры, достиг нового рубежа в астрономии. С помощью технологий искусственного интеллекта от Tencent Cloud команда астрономов обнаружила 51 пульсар, что значительно увеличило общее количество открытых пульсаров до более чем 1000. Это число превышает результаты всех международных телескопов за аналогичный период.

С момента запуска программы "План исследования звезд" в 2021 году, совместно с Национальной астрономической обсерваторией и Фуданьским университетом, технологии Tencent Cloud продемонстрировали свою эффективность. В этом проекте ИИ использует мультимодальное и полуконтролируемое обучение, что позволяет ему постоянно улучшать свои навыки в астрономии, не требуя ручной аннотации данных.

FAST способен генерировать более 30 миллионов изображений сигналов потенциальных пульсаров за неделю. Ручная обработка такого объема данных заняла бы более года, даже если бы работать круглосуточно. Ранее, используя профессиональное программное обеспечение, обработка 1 ТБ данных занимала более десяти дней. Однако с внедрением ИИ скорость обработки увеличилась более чем в 120 раз: теперь эта задача занимает менее трех дней.

Ключевым моментом стало создание модели FastSearch, которая полностью исключает необходимость в сложной астрономической обработке и аннотациях, таких как фильтрация шума. Это решение значительно экономит вычислительные ресурсы и время. Эффективность обработки сигналов возросла в 15 раз по сравнению с предыдущими моделями ИИ и в сотни раз по сравнению с методами, использовавшимися до 2021 года. Снижение уровня ложных срабатываний на 98% также свидетельствует о высоком качестве работы новых алгоритмов.