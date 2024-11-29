Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Tencent Cloud: технология ИИ помогла китайскому Sky Eye FAST найти 51 пульсар
Китайский радиотелескоп FAST открыл 51 пульсар благодаря технологиям искусственного интеллекта от Tencent Cloud. С момента запуска сотрудничества в 2021 году общее число обнаруженных пульсаров превысило 1000.

Китайский радиотелескоп FAST, который стал важной частью национальной научной инфраструктуры, достиг нового рубежа в астрономии. С помощью технологий искусственного интеллекта от Tencent Cloud команда астрономов обнаружила 51 пульсар, что значительно увеличило общее количество открытых пульсаров до более чем 1000. Это число превышает результаты всех международных телескопов за аналогичный период.

С момента запуска программы "План исследования звезд" в 2021 году, совместно с Национальной астрономической обсерваторией и Фуданьским университетом, технологии Tencent Cloud продемонстрировали свою эффективность. В этом проекте ИИ использует мультимодальное и полуконтролируемое обучение, что позволяет ему постоянно улучшать свои навыки в астрономии, не требуя ручной аннотации данных.

FAST способен генерировать более 30 миллионов изображений сигналов потенциальных пульсаров за неделю. Ручная обработка такого объема данных заняла бы более года, даже если бы работать круглосуточно. Ранее, используя профессиональное программное обеспечение, обработка 1 ТБ данных занимала более десяти дней. Однако с внедрением ИИ скорость обработки увеличилась более чем в 120 раз: теперь эта задача занимает менее трех дней.

Ключевым моментом стало создание модели FastSearch, которая полностью исключает необходимость в сложной астрономической обработке и аннотациях, таких как фильтрация шума. Это решение значительно экономит вычислительные ресурсы и время. Эффективность обработки сигналов возросла в 15 раз по сравнению с предыдущими моделями ИИ и в сотни раз по сравнению с методами, использовавшимися до 2021 года. Снижение уровня ложных срабатываний на 98% также свидетельствует о высоком качестве работы новых алгоритмов.

#искусственный интеллект #астрономия #tencent #пульсары #cloud #fast
+
Написать комментарий (0)
ПО Amuse для генерации картинок на оборудовании AMD получило поддержку моделей Stable Diffusion 3.5
Этой зимой любители астрономии смогут увидеть сочетание редких астрономических явлений
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
32
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
5
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
2
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
5
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
2
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
11
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
8
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
5
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
+
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
В Hardware Unboxed считают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 должна стоить около 200 долларов
6
Дизайн смартфона OnePlus Ace 5 аналогичен OnePlus 13, а вот чипсет на уровне Snapdragon 8 Elite
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
2
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
11
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
24
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
10
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Большое тестирование Windows / Linux и AMD / NVIDIA в утилите GPU Caps Viewer: Часть 1
17

Сейчас обсуждают

Garthar
14:00
Стадо мух ведь не может ошибаться да? Ведь любая кухарка может управлять чем угодно и знать все? Ты себя закапываешь все больше и больше
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Garthar
13:58
Лооол ну да ну да среднее значение которое одинаково эффективно отражает волны всех типов. А ты смешной. По поводу того как f22 круто учавстовал есть один мааленький недостаток. За время своего сущест...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Александр Сечков
13:58
Кто бы сомневался)) Дождь пошел значит автомобили подорожают. Снег - тем более))) Доллар вернулся к исходной цене, а цены остались)))
Дилеры заявляют о грядущем подорожании автомобилей из-за ослабления рубля
Garthar
13:53
Ну давай расскажи чем вооружен f104 грамотный наш, особенно первых поколений. Миг 15 и миг 17 это внезапно первое поколение. А вот миг 9 относится к так называемому нулевому. Уровень твой просто зашка...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
7raven
13:53
Ну, в пыль так в пыль, сами напросились!
СВР: Запад планирует ввести на Украину 100-тысячный «миротворческий» контингент и разделить страну на четыре зоны оккупации
Анатолий Павлюшин
13:53
Аналогчино, бро.
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
Анатолий Павлюшин
13:52
Встаём в колен. Гойда!
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
Александр Сечков
13:51
Фундаментальные значения, это рублей 30 за доллар.
Рубль укрепится после стабилизации рынка — Минэкономики
Алексей Кузнецов
13:44
Путин и конструкторы - мы танкистов на картонные бочки с порохом посадим и пусть летают
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
corsi
13:42
Кто-то ждал два года, что бы купить аналог 4060 с кривыми дровами, по той же цене?
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем