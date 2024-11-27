NASA заключило контракт со SpaceX на запуск миссии Dragonfly, которая отправится к Титану, крупнейшему спутнику Сатурна. Эта миссия станет первой, использующей ракеты SpaceX для запуска аппарата с ядерным источником энергии.

NASA подписало контракт на сумму 256,6 миллиона долларов со SpaceX для запуска миссии Dragonfly, которая будет исследовать Титан, крупнейший спутник Сатурна. Это событие знаменует собой первый случай, когда ракета SpaceX будет использоваться для запуска аппарата с ядерным источником энергии.

Dragonfly представляет собой винтокрылый аппарат, который будет работать на основе радиоизотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ), использующего плутоний-238 для выработки электроэнергии. Такие генераторы ранее использовались на многих успешных миссиях NASA, включая марсоходы Perseverance и Curiosity, а также на зонде Voyager. Однако все предыдущие миссии с ядерными источниками запускались на ракетах, созданных United Launch Alliance (ULA).

Контракт со SpaceX изменяет эту традицию. Ранее NASA использовало только ракеты ULA для запуска ядерных аппаратов, но теперь Falcon Heavy и Falcon 9 от SpaceX получили сертификацию для таких миссий. Это решение стало возможным после успешного дебюта ракеты Vulcan от ULA, которая теперь также имеет право участвовать в конкурсе на контракты NASA.

Dragonfly планирует исследовать атмосферу Титана, которая состоит в основном из азота и метана. Этот спутник находится на расстоянии почти в десять раз больше от Солнца, чем Земля, что делает его поверхность тусклой и затрудняет использование солнечных панелей для питания. Поэтому выбор ядерного генератора оказался оправданным. Dragonfly будет запущен с 4,8 кг плутония-238, что обеспечит его работу в течение длительного времени. Период полураспада плутония-238 составляет 88 лет, что делает его надежным источником энергии для длительных космических миссий.

Аппарат Dragonfly будет запущен в специальном модуле, а затем спустится на Титан с парашютом. После приземления он активирует свои восемь роторов для выполнения полетов по поверхности спутника, что позволит ему исследовать богатую органическими молекулами среду. Эта миссия считается одной из самых амбициозных в истории NASA.

Запуск Dragonfly запланирован на июль 2028 года из Космического центра имени Кеннеди во Флориде, а его прибытие на Титан ожидается через шесть лет. Изначально NASA надеялось запустить миссию в 2026 году, но различные проблемы, включая пандемию COVID-19 и перебои в цепочках поставок, привели к задержкам и увеличению бюджета проекта до 3,35 миллиарда долларов (об этом мы сообщали в нашем материале здесь).

Фактически контракт со SpaceX открывает новую страницу в сотрудничестве NASA и частного сектора в области космических исследований. Dragonfly станет важным шагом в изучении инопланетных условий и поиске признаков жизни на Титане, что может значительно расширить наши знания о возможных условиях для жизни в других частях Солнечной системы.