NASA выбрало ракету Falcon Heavy для запуска вертолета Dragonfly, который отправится к Титану в июле 2028 года.

NASA объявило, что выбрало вертолет Dragonfly, который отправится на ракете Falcon Heavy к Титану, спутнику Сатурна, в июле 2028 года. Этот аппарат, размером с автомобиль, станет частью миссии стоимостью $3,35 миллиарда, направленной на изучение условий, способствующих возникновению жизни. Falcon Heavy уже зарекомендовала себя, успешно запустив другие проекты NASA, такие как Psyche и Europa Clipper.

Dragonfly будет использовать ядерный двигатель и проведет около 2,5 земных лет на поверхности Титана. Вертолет сможет перемещаться между различными ландшафтами, чтобы собрать данные о химическом составе и условиях на спутнике. Титан интересен ученым благодаря своим морям и озерам углеводородов, которые делают его уникальным объектом в Солнечной системе.

Ученые предполагают, что на Титане могут существовать условия, подходящие для жизни, возможно, в подземном океане или на его поверхности. Dragonfly будет искать химические признаки жизни, исследуя, как углерод и жидкая вода взаимодействовали на протяжении миллионов лет. Эта миссия может предоставить важные данные о том, как развивалась пребиотическая химия на Титане.

В рамках своей миссии Dragonfly также будет анализировать пригодность окружающей среды для жизни.