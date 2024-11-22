Ученые представили инновационный метод, который может значительно продлить срок службы OLED-дисплеев. Эта новая органическая молекула обещает повысить стабильность и эффективность технологий, используемых в современных устройствах.

Недавние исследования в области органических светодиодов может стать крайне важным для разработки дисплеев. Ученые разработали уникальные молекулы, которые способны значительно увеличить срок службы OLED-устройств, используемых в смартфонах и телевизорах. Эти молекулы, названные «жесткие и плоские π-сопряженные молекулы с переносом заряда», обеспечивают стабильность и эффективность даже в условиях интенсивной эксплуатации.

Традиционные OLED-молекулы часто теряют свою устойчивость, скручиваясь и снижая эффективность. Новая конструкция, напротив, сохраняет свою форму, что позволяет избежать этих проблем. Исследователи продвинулись вперед в понимании возбужденных состояний, которые играют ключевую роль в работе OLED. Они разработали новую модель, объясняющую, как молекулы взаимодействуют в возбужденном состоянии, что приводит к разрыву молекулярного пи-сопряжения.

Эти молекулы обеспечивают эффективный сбор триплетов, что значительно улучшает производительность OLED-дисплеев благодаря термически активированной замедленной флуоресценции (TADF). Это значит, что устройства будут работать дольше без необходимости частой замены.

Поглощение, флуоресценция, замедленная флуоресценция и фосфоресценция исследуемых молекул

Кроме того, прорыв в этой области может иметь широкие применения за пределами OLED-технологий. Например, новые молекулы могут оказаться полезными в биовизуализации и фотокатализе, где стабильное и высокоэффективное излучение света имеет решающее значение. Ученые уверены, что их открытия могут изменить подход к разработке не только дисплеев, но и других технологий, требующих надежности и долговечности.