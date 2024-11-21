Власти России пересматривают порядок ввоза хладагентов, что может серьезно отразиться на рынке кондиционеров и холодильников. Новые требования вызывают опасения у производителей и продавцов, поскольку они могут привести к росту цен и задержкам поставок.

Недавние изменения в правилах ввоза хладагентов для кондиционеров и холодильников вызвали бурное обсуждение среди производителей и импортеров (о требованиях Минприроды, которые могут вызвать изменения в правилах импорта бытовой техники, касающиеся кондиционеров и холодильников, мы сообщали здесь). Министерство экономического развития России обратилось к Евразийской экономической комиссии с просьбой разъяснить новые требования, которые, по мнению представителей отрасли, стали более строгими, чем международные нормы. В письме замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева указано, что новые правила касаются не только моногазов, но и их смесей, что вызывает серьезные опасения у компаний.

Производители сейчас жалуются на неопределенность и риски, связанные с новыми правилами. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) сообщила, что под новые требования могут попасть до 80% кондиционеров и 50% холодильников, что в свою очередь может привести к росту цен и увеличению сроков поставок. Продавцы уже начали предупреждать покупателей о возможных задержках, что создает дополнительное напряжение на рынке.

Согласно Монреальскому протоколу, подобные меры должны касаться только емкостей для хранения хладагентов, но текущие документы ЕАЭС распространяют их на всю продукцию, содержащую эти вещества. Это создает путаницу и недовольство среди участников рынка. В ответ на возникшие вопросы, Минпромторг заявил, что рабочая группа по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле уже обсуждает ситуацию.

Тем не менее, несмотря на отсутствие официальных задержек на таможне, компании остаются в состоянии неопределенности. Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов отметил, что текущие условия не позволяют выработать долгосрочную стратегию поставок. Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Кузин также выразил обеспокоенность: таможенные органы требуют лицензии на оборудование с хладагентами, что может привести к значительным затратам на хранение и срывам поставок.