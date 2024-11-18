Жозеп Боррель сообщил, что США разрешили Украине применять ракеты ATACMS для атак на расстоянии до 300 км.

В условиях продолжающегося конфликта между Украиной и Россией, новые заявления от администрации Байдена становятся важной темой международных обсуждений, что подчеркивает серьезность ситуации. Мы ранее сообщали о реакции Берлина и команды Трампа на эти заявления.

Только что появилась информация – заместитель председателя Европейской комиссии Жозеп Боррель подтвердил, что США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для атак на территорию России и сообщил, что ВСУ дано добро на ракетные удары дальностью до 300 км. Ранее Белый дом не подтверждал информацию о подобном разрешении, однако Боррель теперь ясно обозначил позицию.

В ответ на это, российский МИД предупредил, что любые удары по территории РФ вызовут адекватный ответ. Российский МИД считает, что использование таких ракет будет означать «прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России».