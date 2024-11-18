Джо Байден одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS Украиной на территории России, что вызвало бурные обсуждения. Представитель Трампа заявил, что новый президент организует переговоры между Москвой и Киевом.

Недавнее решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России стало очередным важным витком в контексте продолжающегося конфликта. Этот шаг возник на фоне нарастающего напряжения, когда Россия перебросила около 50 000 своих военнослужащих в Курск, что привело к значительному ухудшению ситуации для ВСУ в данном районе.

Некоторые американские эксперты выражали опасения по поводу эскалации конфликта, в то время как другие поднимали вопрос о нехватке запасов оружия. Тем не менее, Байден тайно одобрил передачу ракет еще в феврале, что дало возможность Украине нарастить свои военные возможности. Президент Украины Владимир Зеленский активно настаивал на получении разрешения, утверждая, что такие действия необходимы "для достижения победы".

Тем временем представитель переходной команды Трампа, Стивен Чунг, высказал мнение о том, что будущий президент сможет организовать мирные переговоры между сторонами конфликта. Он подчеркнул, что Трамп — единственный, кто способен объединить обе стороны для достижения мира. Это заявление ставит под сомнение текущую стратегию администрации Байдена.