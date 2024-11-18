Германия подтвердила свою позицию, отказавшись поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на решение США разрешить атаки на Россию. Представитель правительства Германии отметил, что это не изменит курс канцлера Олафа Шольца.

Ситуация вокруг конфликта на Украине продолжает оставаться напряженной, и решения западных стран вызывают множество обсуждений. На фоне недавних заявлений Вашингтона о поддержке Киева, Германия решила не менять свою позицию по поставкам вооружений.

Согласно заявлениям правительства Германии, США уведомили Берлин о своем решении разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Однако это решение не повлияло на отказ канцлера Олафа Шольца отправить Украине ракеты Taurus. Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подчеркнул: «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus».

Таким образом, несмотря на изменения в подходе Вашингтона, Германия на данный момент сохраняет свою независимую позицию. Европейские СМИ заявляют, что канцлер Шольц продолжает придерживаться линии, которая, по его мнению, соответствует интересам Германии и стабильности в регионе.