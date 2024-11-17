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Apple готовит к запуску AirTag 2 с улучшенным чипом и новыми функциями
Apple планирует выпустить обновленную модель AirTag 2 весной 2025 года, совместно с новыми M4 MacBook Air. Аксессуар получит улучшенный чип для сверхширокополосной связи и дополнительные функции.

Apple готовит обновленный AirTag 2. Прошло более трех лет с момента выхода оригинальной модели. В новом AirTag 2 ожидают обновленный чип, который обеспечит более точное отслеживание местоположения.

Согласно последним данным, AirTag 2 появится весной 2025 года, одновременно с обновлением iPad Air и новыми моделями M4 MacBook Air. Некоторые источники сообщают о встроенном динамике, который позволит устройству издавать звуки для упрощения поиска.

Кроме того, Apple планирует интеграцию AirTag 2 с системой Vision Pro, хотя детали этого решения пока остаются загадкой. Как отмечает аналитик Марк Гурман, новый аксессуар также сможет работать с авиакомпаниями, что позволит находить потерянный багаж с помощью обмена местоположением.

#apple #технологии #аксессуары #airtag 2 #m4 macbook air
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