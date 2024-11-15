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Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
Курс биткоина в 2024 году обновил исторический максимум, превысив $90 тыс., в то время как альткоины не смогли повторить его успех. Участники рынка ожидают альтсезон, несмотря на рост мемкоинов и доминирование биткоина.

2024 год стал знаковым для криптовалютного рынка. Биткоин, король всех цифровых активов, вновь привлек внимание инвесторов, обновив исторический максимум и преодолев отметку в $90 тыс. Однако не все криптовалюты смогли последовать его примеру. Альткоины, которые обычно показывают значительный рост в периоды бума, в этом году остались в тени. На фоне бурного роста мемкоинов участники рынка задаются вопросом: когда же начнется долгожданный альтсезон?

С начала года биткоин продемонстрировал впечатляющий рост (об этом мы уже рассказывали ранее), более чем удвоив свою стоимость. Инвесторы наблюдают, как его капитализация достигает новых высот, в то время как другие крупные криптовалюты, такие как Ethereum, показывают скромные результаты. Например, многие альткоины за этот период выросли менее чем на 90%. Это создает атмосферу неопределенности среди трейдеров, которые привыкли видеть альткоины в роли «младших братьев» биткоина, поднимающихся на волне его успеха.

Мемкоины, как правило, не обладают фундаментальной ценностью и создаются ради шутки, но их популярность продолжает расти. Инвесторы, надеясь на быструю прибыль, активно покупают такие токены. Этот тренд, безусловно, подстегивает общий рост капитализации криптовалют, которая на середину ноября превысила $3 трлн. Однако за этим ростом скрывается серьезная проблема: большинство альткоинов не могут соперничать с биткоином.

Индекс доминации биткоина, который показывает соотношение его капитализации к капитализации всего рынка, достиг 60%. Это максимальное значение с начала 2021 года. Высокая доминация биткоина сигнализирует о неустойчивости альткоинов, и многие инвесторы начинают осознавать, что их активы не приносят ожидаемой доходности. Как объясняет аналитик Виктор Першиков, причины такого поведения кроются в макроэкономических факторах. Недостаточная ликвидность на фоне снижения балансов центральных банков влияет на притоки денег на рынок. Институциональные инвесторы, а не розничные трейдеры, становятся основными игроками.

Аналитики Cryptorank подчеркивают, что в условиях текущего рынка наблюдается отсутствие ликвидности, что делает альткоины менее привлекательными для крупных инвесторов. В то время как биткоин продолжает привлекать внимание, альткоины остаются в тени. Першиков отмечает, что отсутствие инфраструктуры для торговли альткоинами, такой как ETF на биткоин и Ethereum, также негативно сказывается на их привлекательности.

Сравнивая исторические данные, аналитики выделяют два периода альтсезона, которые начались в 2017 и 2020 годах соответственно. Согласно статистике, текущий цикл роста может продлиться до октября 2025 года. Например, токен Axie Infinity (AXS) в 2020 году вырос на 440%, а на пике 2021 года его стоимость увеличилась на 17,3 тыс. процентов. Такие примеры вдохновляют инвесторов, но в 2024 году ситуация выглядит иначе. Крупные держатели биткоинов не спешат переключаться на альткоины, так как видят в них высокие риски.

Пока рынок криптовалют продолжает колебаться, многие инвесторы остаются в ожидании альтсезона. Альтсезон — это период, когда альтернативные криптовалюты показывают заметный рост, превышающий показатели биткоина. В 2017 и 2021 годах такие сезоны становились настоящими праздниками для инвесторов. Участники рынка видят, что мемкоины, такие как Dogecoin и Shiba Inu, внезапно оказались в центре внимания, а их капитализация взлетела до почти $120 млрд. Это семикратный рост с начала года, и он заставляет задуматься о том, как долго эта волна продлится. Эксперты предсказывают, что сильные проекты продолжат доминировать, а менее известные альткоины могут не получить ожидаемого роста. Инвесторы должны быть готовы к тому, что на рынке не всегда все идет по плану, и риски остаются высокими.

Ситуация на крипторынке требует внимательного анализа и стратегического подхода. Инвесторы должны учитывать не только текущие тренды, но и долгосрочные перспективы. Биткоин, безусловно, остается флагманом, но альткоины также могут предложить интересные возможности.

#криптовалюты #биткоин #рынок #мемкоины #альтсезон
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