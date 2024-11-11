После выборов президента США биткоин достиг нового рекорда, превысив $82,2 тыс. Инвесторы активно ставят на дальнейший рост криптовалюты, ожидая, что она может достичь $90 тыс. и даже $100 тыс. в ближайшие месяцы.

11 ноября биткоин вновь поразил рынок, установив новый рекорд, когда его цена превысила $82,2 тыс. Инвесторы, вдохновленные этой динамикой, начали активно ставить на продолжение роста главной криптовалюты. Всего на рынке деривативов трейдеры вложили более $2,8 млрд в контракты, предполагающие, что цена биткоина вскоре достигнет $90 тыс.

По данным CNBC, открытый интерес на опционы с ценой выше $90 тыс. достиг впечатляющих объемов. Ветле Лунде, руководитель отдела исследований компании K33 Research, отметил, что рынок опционов демонстрирует уверенность в дальнейшем росте. К тому же, на Чикагской товарной бирже наблюдается значительный рост премий на фьючерсы. Например, премия на биткоин и эфир составила 14,5% и 14% соответственно, что вдвое превышает уровень перед выборами.

Лунде также указал на рекордные объемы торгов на CME, которые 6 ноября достигли $13,5 млрд. Это значение оказалось выше, чем во время краха FTX в 2022 году. Крах этой биржи стал одним из самых громких скандалов в мире криптовалют, что делает текущую активность еще более значимой.

Аналитики, такие как Джефф Кендрик из Standard Chartered, предсказывают, что биткоин может достичь $125 тыс. к концу года. Он основывает свои прогнозы на исторических данных, указывая на схожесть с динамикой после выборов 2016 года. Однако платформа GreeksLive предупреждает, что, несмотря на краткосрочные оптимистичные настроения, среднесрочные и долгосрочные перспективы остаются неопределенными. Инвесторы должны быть осторожны и внимательно следить за изменениями на рынке, чтобы не упустить важные сигналы.