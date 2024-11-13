Контрабанда золота из России за последний год выросла в 2,5 раза, что вызывает серьезные опасения у властей. Эксперты объясняют это не только экономическими факторами, но и активизацией серого экспорта.

В России наблюдается резкий рост контрабанды золота, который увеличился в 2,5 раза за последний год. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщает о значительном количестве попыток незаконного вывоза драгметалла, что стало предметом обсуждения среди экспертов и властей.

По данным ФТС, за десять месяцев текущего года выявлено попыток вывоза золота на сумму 11,2 миллиона рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Основные схемы контрабанды включают не только крупных преступников, но и так называемых бизнес-курьеров, которые помогают компаниям избежать уплаты пошлин. Эти курьеры, как отмечают специалисты, часто используют личные вещи для транспортировки золота, что создает дополнительные сложности для таможни.

Ситуация усугубляется растущими ценами на золото, которые осенью достигли рекорда в 2800 долларов за унцию. Это привлекло внимание как обычных граждан, так и организованных групп, стремящихся извлечь выгоду из ситуации. В частности, в Забайкалье была раскрыта схема, по которой контрабандисты использовали полувагоны с углем для транспортировки золота в Китай. Силовики изъяли свертки с драгметаллом общей массой более 5 килограммов, стоимость которых составила около 28 миллионов рублей.

Среди задержанных также оказались члены транснациональных группировок, которые налаживают каналы поставок золота в КНР. Один из случаев связан с задержанием двух человек, которые планировали вывезти почти 6,7 килограмма золота через автомобильный пункт пропуска. Полицейские оценили стоимость этого груза в более чем 40 миллионов рублей.

Эксперты отмечают, что контрабанда золота становится альтернативой выводу валюты за границу. Ужесточение международных санкций и высокая стоимость драгметалла подталкивают граждан к незаконным действиям. Легальный вывоз золота возможен, но требует декларирования, что не всегда соблюдается. В случае если таможня заподозрит, что золото предназначено для коммерческой деятельности, это может привести к уголовной ответственности.

Увеличение контрабанды золота из России подчеркивает не только растущий интерес к драгметаллам, но и сложные экономические условия, в которых оказываются граждане. В условиях высокой волатильности на финансовых рынках и нестабильной политической ситуации золото становится привлекательным активом для инвестиций. Однако легальные способы его вывоза требуют внимательного подхода и соблюдения всех норм. Проблема контрабанды требует комплексного решения, включающего как усиление контроля со стороны государственных органов, так и информирование граждан о правилах вывоза.