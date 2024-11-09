По словам Марии Захаровой, официального представителя МИД России, на пост посла в США рассматривается единственный кандидат. Процесс оформления его назначения уже начался.

Смена дипломатических кадров всегда вызывает интерес, особенно когда речь идет о важнейших постах. В свете недавних изменений в российской дипломатической миссии в США, внимание общественности приковано к новым кандидатам.

Мария Захарова, представляя МИД России, сообщила, что на должность посла в США рассматривается один-единственный кандидат. Она уточнила, что процесс оформления его назначения уже запущен и проходит все необходимые этапы. Захарова отметила, что информация о кандидатах остается закрытой, так как это прерогатива президента страны.

Ранее Владимир Путин освободил Анатолия Антонова, который занимал этот пост с 2017 года, от обязанностей посла. Теперь внимание сосредоточено на новом кандидате, который должен будет представлять интересы России в Соединенных Штатах.

Посмотреть видео с комментариями Марии Захаровой по этому поводу можно здесь.