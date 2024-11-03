Минцифры предложило добавить второй видеосервис в список обязательных приложений для предустановки на смартфоны, помимо RuTube. Это нововведение должно вступить в силу с 2025 года.

С развитием цифровых технологий российские власти продолжают модернизировать подход к предустановке приложений на мобильные устройства. В новом проекте Минцифры предложено добавить второй видеосервис.

Министерство цифрового развития России инициировало предложение по добавлению второго видеосервиса в список обязательных приложений для предустановки на смартфоны. В данный момент в этом списке уже присутствует RuTube, разработанный «Газпром-Медиа Холдингом». Новый видеосервис должен был бы войти в этот список с 2025 года, что, по мнению ведомства, позволит учесть интересы широкой аудитории и объединить пользователей вокруг популярных отечественных платформ.

Согласно оценкам Минцифры, затраты на предустановку нового сервиса за шесть лет составят менее 300 миллионов рублей. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков предполагает, что это может быть VK Video, который уже имеет отдельное приложение для видеоконтента. Он отметил, что такое решение выглядит логичным, учитывая существующую популярность «ВКонтакте».

Однако Зыков также подчеркнул, что необходимо прояснить критерии выбора предустановленных приложений, чтобы избежать монополизации рынка. Список обязательных программ для мобильных устройств, который был утвержден этим летом, включает 19 приложений среди которых: платежный сервис «Мир», поисковики, навигаторы и мессенджеры, а также сервисы «Госуслуги» и RuStore.