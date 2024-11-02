На российском рынке появились новые седаны Toyota Avalon, которые привезены из Китая. Эти автомобили стали альтернативой популярным моделям, таким как Toyota Camry, и уже доступны по цене от 3,6 миллиона рублей.

В России начались продажи седанов Toyota Avalon, которые теперь можно приобрести по цене от 3,6 миллиона рублей. Эти автомобили, ввозимые из Китая, предлагают альтернативу бизнес-седанам, таким как Toyota Camry, которые ранее пользовались большой популярностью.

Согласно информации с одного из классифайдов, базовая версия 2023 года с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 л.с. и вариатором Direct Shift стоит 3 600 000 рублей. Эта цена включает все необходимые пошлины и затраты на импорт. Хотя конкретные детали комплектации еще не раскрыты, можно ожидать, что в нее войдут такие функции, как датчики света и давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и светодиодные фары.

В продаже также имеются модели Avalon 2022 года с 2,0-литровым двигателем, цена на которые начинается от 3 650 000 рублей у официального дилера в Саратове. Более мощная версия с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией стоит от 4 490 000 рублей. В общей сложности на рынке представлено почти два десятка автомобилей, самые дорогие из которых оцениваются в 5 490 000 рублей.

Toyota Avalon начал поступать в Россию через параллельный импорт в 2022 году и фактически стал заменой для ушедшей модели Camry. Этот седан длиннее Camry на 105 мм (4990 мм) и имеет колесную базу больше на 45 мм (2870 мм). Оба автомобиля построены на одной платформе — модульной архитектуре GA-K из семейства TNGA, что обеспечивает им схожие характеристики подвески.

Кроме того, эксперты iSeeCars признали Toyota Avalon самым долговечным седаном на рынке, способным без серьезных поломок проехать более 400 тысяч километров. На втором месте расположилась Honda Accord, а третье место заняла Toyota Camry.

Toyota Avalon предлагает российским покупателям надежный и долговечный седан, который может для многих стать достойной заменой Camry. С учетом растущего интереса к параллельному импорту, Avalon может занять свою нишу на рынке бизнес-седанов в России.