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Ученые фиксируют климатические изменения: в Арктике исчез остров Месяцева
Ученые зафиксировали исчезновение острова Месяцева в Арктике, который ранее имел площадь 53 гектара. Это событие подчеркивает серьезные последствия климатических изменений в регионе.

На архипелаге Земля Франца-Иосифа исчез остров Месяцева. Этот остров, когда-то занимавший 53 гектара, больше не существует в привычном смысле. Ученые, следившие за его состоянием с 2020 года, подтвердили, что к 2024 году его площадь уменьшилась до 3 гектаров. Данное событие связано с климатическими изменениями и таянием ледников, что требует пересмотра навигационных карт.

Алексей Кучейко, доцент МАИ, возглавляющий проектную группу РИСКСАТ, отметил, что их исследования использовали спутниковые снимки для оценки изменений. Остров Месяцева появился в 1995 году, когда ледник на острове Ева-Лив растаял. В 2018 году ученые подтвердили его существование, но теперь необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как исчезновение острова повлияло на морское дно.

Однако не все так мрачно для Арктики. Исследователи из Томского государственного университета во время экспедиции в Ямало-Ненецкий автономный округ обнаружили, что экосистема региона проявляет удивительную устойчивость к изменениям климата. Например, на болотах начали восстанавливаться растаявшие ледяные жилы, что вселяет надежду на восстановление природного равновесия в условиях глобального потепления.

#экология #климат #арктика #остров месяцева
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