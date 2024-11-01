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Обновленный генплан Барнаула поможет разгрузить город от фур и улучшить движение
Барнаул запускает обновленный генеральный план, который включает важные изменения в транспортной инфраструктуре. Новые обходы и "дорога жизни" обещают улучшить движение и снизить нагрузку на городские улицы.

Барнаул делает шаг вперед в развитии своей транспортной инфраструктуры. Обновленный генеральный план города включает в себя амбициозные проекты, направленные на улучшение дорожной сети. Важнейшими элементами плана стали Северный и Южный обходы, а также "дорога жизни". Эти инициативы не только облегчат движение, но и значительно повлияют на экономическую ситуацию в регионе.

Первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров рассказал о том, что новая версия генплана стала результатом работы рабочей группы, созданной по поручению губернатора. Группа предложила решения для снижения грузового трафика внутри города, что стало приоритетом в разработке. Южный обход уже планировался ранее, но добавление Северного обхода стало неожиданным, но необходимым шагом.

Северный обход направит транспорт с Павловского тракта на проспект Космонавтов, а затем через 9-й Заводской проезд к Старому мосту. Это позволит перераспределить грузовые потоки между Коммунальным и Новым мостами, что значительно снизит нагрузку на центральные улицы. Кроме того, новый обход создаст выход на трассу в Новосибирск, что улучшит логистику и сократит время в пути.

Важным аспектом является и "дорога жизни", которая пройдет вдоль реки Барнаулки. Этот проект, разработанный строительным сообществом, свяжет промзоны и новые микрорайоны с центром города. Поддержка экспертов и местных властей сделала эту идею реальностью, и она нашла отражение в обновленном генплане.

Документ уже готов и скоро будет представлен общественности. Барнаульцы смогут ознакомиться с ним как в электронном, так и в бумажном формате. Выставка пройдет в администрациях города и районов, что позволит каждому жителю внести свои предложения и замечания. Обсуждение нового генплана обещает быть активным, ведь изменения затрагивают будущее всего города.

#транспорт #барнаул #генплан #дорога жизни #обходы
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