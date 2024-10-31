На флагманский смартфон iQOO 13 с чипом Snapdragon 8 Elite отмечены рекордные продажи в первый день.

Запуск новых смартфонов всегда вызывает интерес, но iQOO 13 стал настоящей сенсацией на рынке Поднебесной.

Смартфон iQOO 13, выпущенный с новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, как сообщают зарубежные СМИ, установил рекорд за первый день. Хотя точные данные о количестве проданных устройств не раскрыты, стартовая цена в 3999 юаней (~54330 руб.) могла сыграть решающую роль в этом успехе, так как ожидалось, что цены на новые устройства будут выше.

iQOO 13 предлагает пользователям 6,78-дюймовый изогнутый дисплей с высоким разрешением и поддержкой HDR10+, а также мощный процессор и различные варианты памяти. Аккумулятор на 6150 мАч с быстрой зарядкой и продвинутая камера с тремя 50 МП модулями делают его привлекательным выбором для китайских покупателей.

Дополнительные функции включают в себя встроенный в дисплей ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, инфракрасный датчик, аудио USB Type-C и стереодинамики с Hi-Fi-аудио. Он имеет класс защиты IP68/IP69 по защите от пыли и воды.