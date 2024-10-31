"Автоваз" объявил о планах внедрить технологии автопилота в своих автомобилях в 2030-е годы. Основные препятствия на этом пути — зимние условия и сложные дорожные ситуации.

С развитием технологий автомобильной отрасли компании стремятся внедрять инновации, которые сделают вождение более безопасным и комфортным. Одним из таких шагов является внедрение автопилотов, о чем недавно сообщил "Автоваз".

Научно-исследовательский форум "Золотая долина" в Новосибирске стал площадкой для обсуждения будущего автопилотов в "Автовазе". Как отметил руководитель по научно-исследовательской работе Константин Котляров, компания планирует начать установку автопилотов в своих моделях в 2030-е годы. Однако перед разработчиками стоят серьезные задачи. Во-первых, зимние условия в России создают сложности с разметкой на дорогах, что затрудняет работу систем автопилота. Во-вторых, необходимо решить вопрос принятия решений в критических ситуациях, где требуется моральный выбор, что также является проблемой для разработчиков по всему миру. Тем не менее, Котляров уверен, что эти вопросы будут решены.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" совместно с ФГУП "НАМИ" проводит тестирование беспилотных технологий на Lada Vesta, что может стать основой для будущих моделей класса C и D.