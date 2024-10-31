Браузер предлагает зашифрованное воспроизведение медиа и более эффективную защиту от отслеживания.

Mozilla представила новую версию своего популярного браузера Firefox 132.0, и это обновление обещает множество интересных функций. Теперь пользователи могут воспользоваться зашифрованным воспроизведением медиа с поддержкой Microsoft PlayReady. Это означает, что стриминговые сервисы, работающие с 4K UHD, становятся доступными на нескольких платформах, что значительно улучшает качество просмотра.

Кроме того, разработчики улучшили защиту от отслеживания. Включение строгого режима блокирует сторонние файлы cookie, что помогает сохранить конфиденциальность пользователей. Это особенно важно в условиях растущей озабоченности по поводу безопасности в интернете. Браузер теперь обеспечивает более высокий уровень защиты, позволяя пользователям чувствовать себя уверенно во время серфинга.

Обновление также включает поддержку расширенного цветового охвата WebGL, что позволяет отображать более насыщенные и яркие цвета на устройствах с Windows и macOS. Это улучшение делает графику более реалистичной и привлекательной, что особенно оценят дизайнеры и геймеры.

Не забыли и о стабильности работы. Firefox 132.0 обеспечивает автоматическое возобновление сеансов на macOS после перезагрузки системы, что избавляет от необходимости заново открывать вкладки. Также разработчики добавили новые функции выбора общего доступа к экрану, что упрощает совместную работу и обмен контентом.

Обновление доступно для всех основных операционных систем, включая Windows, macOS и Linux.