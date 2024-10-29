Недавние утечки информации о ценах на процессор AMD Ryzen 9800X3D указывают на возможное увеличение стоимости до 499 долларов. Ритейлеры в Европе уже выставили предварительные цены, что вызывает интерес и осторожность у покупателей.

Информация о ценах на процессор AMD Ryzen 9800X3D появилась благодаря вниманию к европейским ритейлерам, которые случайно выставили цены на этот ожидаемый продукт. Например, французский магазин PC21 указал цену в €556, прежде чем удалить объявление. Литовский ритейлер также не остался в стороне, выставив Ryzen 9800X3D за €557. Эти цифры привлекли внимание, но стоит помнить, что они могут быть лишь временными, так как часто такие данные не отражают окончательных цен.

Покупателям стоит быть осторожными и не придавать слишком большого значения этим предварительным ценам. Как правило, ритейлеры устанавливают такие значения для тестирования интереса, и они могут измениться. Однако, если взглянуть на текущую стоимость Ryzen 7800X3D, которая составляет около €503, можно сделать предположение о том, что новинка может оказаться на 10% дороже.

Переводя эти цифры в доллары, предполагаемая цена Ryzen 9800X3D может составить около 530 долларов. Однако, многие источники утверждают, что конечная цена может остановиться на отметке в $499. Это вызывает надежду у поклонников AMD, так как процессор 7800X3D дебютировал с рекомендованной ценой в $449.

Несмотря на возможное повышение цен, AMD имеет все шансы удержать стоимость на приемлемом уровне. Слухи о значительном приросте производительности Ryzen 9800X3D, особенно в задачах вне игр, могут оправдать более высокую цену. Тем не менее, компания может выбрать стратегию, направленную на укрепление доверия среди потребителей, сохранив цену на уровне $449.

Скоро все станет яснее: AMD планирует официально представить Ryzen 9800X3D 7 ноября. Время покажет, оправдаются ли надежды поклонников или же придется смириться с более высокими затратами.