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Porsche анонсировала массовое производство гибридного 911 Turbo в 2025 году
Компания Porsche подтвердила, что начнет массовое производство новой модели 911 Turbo во второй половине 2025 года. Гибридная система обеспечит значительное увеличение мощности, а также улучшит производительность автомобиля.

Porsche объявила о старте массового производства нового поколения 911 Turbo, который появится во второй половине 2025 года. Эта модель станет не просто обновлением, а шагом в будущее с акцентом на гибридные технологии.

Финансовый директор Porsche Лутц Мешке поделился подробностями о новой модели. 911 Turbo следующего поколения, получивший обозначение 992.2, будет оснащен гибридной системой без подзарядки, аналогичной той, что используется в новом 911 GTS Hybrid. Это означает, что автомобиль не только сохранит свою легендарную мощь, но и станет более экологичным.

В сердце нового Turbo разместится аккумулятор Varta, который обеспечит дополнительную мощность в 54 лошадиные силы. Эта немецкая компания, известная своими аккумуляторами, получила 60 миллионов евро от Porsche в августе, чтобы избежать финансовых трудностей. Теперь Varta станет ключевым партнером в создании высокопроизводительного гибридного автомобиля.

Что касается характеристик, то базовая версия Turbo сможет похвастаться мощностью свыше 600 лошадиных сил. Это впечатляющий показатель для модели, которая продолжает традиции Porsche, сочетая производительность и технологии. Мешке также отметил, что новая трансмиссия с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением обеспечит мгновенное ускорение, сокращая время реакции до полусекунды.

Интересно, что 2025 GTS не будет полноприводным, но все же продемонстрирует снижение выбросов углекислого газа. Это говорит о том, что Porsche стремится к более устойчивым технологиям, не жертвуя при этом мощностью и динамикой.

Также стоит отметить, что в первой половине 2025 года начнется производство Carrera S, которая, в отличие от Turbo, не получит гибридных технологий. Carrera S, как ожидается, покажет небольшое увеличение мощности, что также станет приятным сюрпризом для поклонников марки. Однако, для многих важным станет возможность выбора механической коробки передач, которая впервые появится в 992.2.

Porsche продолжает удивлять своих поклонников, сочетая традиции и инновации. Новый 911 Turbo обещает стать не только мощным, но и технологичным автомобилем, который будет соответствовать современным требованиям. Время покажет, насколько успешным окажется этот шаг на пути к более эффективным и экологичным автомобилям.

#автомобиль #porsche #гибрид #911 turbo
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