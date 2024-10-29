Регулятор планирует достичь нейтрального уровня в 7,5–8,5% к 2027 году, однако не исключает новых изменений уже в декабре.

На пресс-конференции 25 октября Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, озвучила важные новости о ключевой ставке. Она отметила, что нет четкого предела для ее повышения. В условиях нестабильной экономики, такая позиция выглядит как смелый шаг.

Набиуллина подчеркнула, что обсуждение предельной ставки не имеет смысла. Это заявление вызвало интерес, ведь многие эксперты уверены, что после определенного уровня дальнейшее повышение теряет свою эффективность. В ответ на это, глава ЦБ заявила, что смотрит на ситуацию иначе. Она считает, что даже в условиях мягкой бюджетной политики возможно использование инструментов денежно-кредитной политики для достижения целей по снижению инфляции.

По прогнозам, Центральный банк намерен достичь нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5% к 2027 году. Набиуллина отметила, что не собирается откладывать этот процесс до 2030 года. Однако она также добавила, что в случае возникновения новых рисков, эти параметры могут измениться. Это создает дополнительное напряжение на финансовых рынках, где инвесторы внимательно следят за действиями регулятора.

Совет директоров недавно повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых, что стало третьим подряд повышением. Это значение стало максимальным за всю историю, что само по себе говорит о серьезной ситуации в экономике. Набиуллина не исключила возможности нового повышения уже на следующем заседании в декабре, что добавляет неопределенности для бизнеса и населения.

Она перечислила факторы, которые будут влиять на решение о ставке: устойчивость инфляции, инфляционные ожидания, а также дисбаланс спроса и предложения. Это говорит о комплексном подходе к анализу ситуации. Ранее некоторые источники предположили, что ставка может вырасти до 23% в декабре, но Набиуллина пока не подтвердила эти слухи.

В условиях такой нестабильности важно понимать, как это отразится на обычных гражданах и бизнесе. Многие уже сейчас ощущают последствия высоких ставок, и дальнейшие изменения могут привести к новым экономическим вызовам.