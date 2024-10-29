Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
Регулятор планирует достичь нейтрального уровня в 7,5–8,5% к 2027 году, однако не исключает новых изменений уже в декабре.

На пресс-конференции 25 октября Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, озвучила важные новости о ключевой ставке. Она отметила, что нет четкого предела для ее повышения. В условиях нестабильной экономики, такая позиция выглядит как смелый шаг.

Набиуллина подчеркнула, что обсуждение предельной ставки не имеет смысла. Это заявление вызвало интерес, ведь многие эксперты уверены, что после определенного уровня дальнейшее повышение теряет свою эффективность. В ответ на это, глава ЦБ заявила, что смотрит на ситуацию иначе. Она считает, что даже в условиях мягкой бюджетной политики возможно использование инструментов денежно-кредитной политики для достижения целей по снижению инфляции.

По прогнозам, Центральный банк намерен достичь нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5% к 2027 году. Набиуллина отметила, что не собирается откладывать этот процесс до 2030 года. Однако она также добавила, что в случае возникновения новых рисков, эти параметры могут измениться. Это создает дополнительное напряжение на финансовых рынках, где инвесторы внимательно следят за действиями регулятора.

Совет директоров недавно повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых, что стало третьим подряд повышением. Это значение стало максимальным за всю историю, что само по себе говорит о серьезной ситуации в экономике. Набиуллина не исключила возможности нового повышения уже на следующем заседании в декабре, что добавляет неопределенности для бизнеса и населения.

Она перечислила факторы, которые будут влиять на решение о ставке: устойчивость инфляции, инфляционные ожидания, а также дисбаланс спроса и предложения. Это говорит о комплексном подходе к анализу ситуации. Ранее некоторые источники предположили, что ставка может вырасти до 23% в декабре, но Набиуллина пока не подтвердила эти слухи.

В условиях такой нестабильности важно понимать, как это отразится на обычных гражданах и бизнесе. Многие уже сейчас ощущают последствия высоких ставок, и дальнейшие изменения могут привести к новым экономическим вызовам.

#экономика #ключевая ставка #набиуллина #цб
4
Показать комментарии (4)
Президент Аргентины отказался от услуг национального Монетного двора и будет закупать купюры в Китае
Российская продукция животноводства выходит на кубинский рынок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
6
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
31
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
17
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
10
«Грузовики и вообще»: КамАЗ готовит переднеприводный тягач грузоподъемностью до 33 тонн
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
3
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
OnePlus раскрыла список смартфонов, которые первыми получат Android 15
+
Snapdragon 8 Elite получит полную поддержку Linux, а по скорости работы в играх он обходит Radeon 780M
3
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
Samsung планирует выпустить первый смартфон с поддержкой 5G в своей бюджетной линейке Galaxy A0X
1
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
В России разработали новейший военный БПЛА "Чёрный дрозд"
+
Xiaomi анонсировала линейку телевизоров Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
+
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
2
Call of Duty: Black Ops 6 на PS5 опережает Xbox по производительности и графике
1
Стали известны полные спецификации бюджетного iPhone SE 4 за 500 долларов
+
ZTE Nubia разрабатывает 5 необычных смартфонов
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
18
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
8
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:55
а тут кроме нее есть что то ??
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
Nvidia&Intel Hater
13:53
в укрожопии то да,все есть.процессоры на потоке просто делают.как вы смешны.свинособаки
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Nvidia&Intel Hater
13:52
судя по их результатам -так оно и есть
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Eppius
13:48
Пару кинжалов и авианосца нет. Это вообще бесполезные и невероятно затратные колоссы на глиняных ногах в глобальной войне. Только для устаршения мелких государств годятся.
Nacon заявила об успешности Test Drive Unlimited: Solar Crown, несмотря на стартовые проблемы
SlavikP
13:47
А зачем ему 4G? По нему голосовые звонки не ходят и SMS тоже не работает. Только интернет гонять. Или к нему еще VoLTE прикрутили? Или в раздачу интернета умеет?
HMD Global представила обновленный Nokia 110 4G
Eppius
13:44
Не верю.
Продажи игровых консолей в России за 9 месяцев выросли на 49%
Eppius
13:44
Конечно ведь у Хуанга теперь нет проблем со сбытом продукции за счет Илона
Дженсен Хуанг назвал Илона Маска "сверхчеловеком" - количество GPU в Colossus увеличится до 200 000
ebatorуа
13:41
мне 550 за глаза,ещё с 2017г все игры лётают на моём с 1070.Я 1070 собственно только для казаки3 и брал-остальные игры примитив полный,надо чтоб волосы на жопе зашевелились от размышлений в игре.Прост...
Новый блок питания Phanteks мощностью 2200 Вт весит 5,7 кг
eightylvl
13:36
Ну это как раз про тебя, по манере речи сразу всё стало понятно. Клоун.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
ebatorуа
13:34
сша скоро выпадет из этих трёх.Там банановое поселение будет.
Американский генерал заявил об окончании эпохи гегемонии США и формировании многополярного мира с тремя сверхдержавами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем