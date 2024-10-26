В частности продажи HBM увеличились более чем на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и на 330% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

SK hynix опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, который стал знаковым для компании. Выручка достигла 17,5731 трлн вон, что соответствует примерно 12,6 млрд долларов США. Операционная прибыль составила 70,3 трлн вон, а чистая прибыль — 5,7534 трлн вон. Эти цифры стали результатом бурного роста спроса на память для искусственного интеллекта, в частности, на высокоскоростную память HBM.

Доля HBM в доходах от продаж DRAM компании возросла до 30%, и прогнозы указывают на дальнейший рост до 40% в четвертом квартале. Это связано с выходом на рынок новых продуктов NVIDIA, таких как Blackwell B200 и GB200, которые используют память HBM3E. Продажи HBM увеличились более чем на 70% по сравнению с предыдущим кварталом и на 330% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-президент и финансовый директор компании, Ким Ухён, отметил, что SK hynix укрепила свои позиции на рынке памяти для ИИ. Компания планирует продолжать адаптировать свои стратегии в соответствии с растущим спросом, обеспечивая стабильные доходы и максимизируя прибыльность.

Успех SK hynix в третьем квартале подчеркивает важность технологий памяти для будущего искусственного интеллекта и продолжение тренда на рост потребления высокопроизводительных решений.