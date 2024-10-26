АвтоВАЗ анонсировал разработку новых моделей. В планах компании также значится возвращение Нивы в обновленном формате.

АвтоВАЗ активно работает над созданием новых автомобилей, которые обещают удивить российских автолюбителей. В ближайшие годы компания сосредоточится на разработке кроссоверов и минивэнов, основанных на платформе Lada Vesta. В этом контексте особенно интересен проект обновленной Нивы, который вызывает много обсуждений среди экспертов и поклонников марки.

Сергей Цыганов, известный автоэксперт и автор Telegram-канала «Русский автомобиль», поделился свежими новостями о планах АвтоВАЗа. По его словам, в ближайшем будущем компания представит кроссовер и минивэн, которые будут построены на базе модели Веста. Эти автомобили призваны не только расширить модельный ряд, но и привлечь внимание потребителей, стремящихся к современным решениям.

Однако, несмотря на амбициозные планы, реализация новых проектов сталкивается с определенными трудностями. ВАЗ пока не приступил к разработке платформы D-класса, оставляя этот вопрос на неопределенное будущее. Вместо этого акцент смещается на более доступные модели, такие как Логан-3, который может выйти под новыми марками Искра или Xcite. Важно отметить, что в условиях ограниченного финансирования и нехватки кадров, старт работ над совершенно новыми автомобилями может затянуться.

В памяти компании до сих пор остаются неосуществленные проекты, такие как Нива-3, которая должна была базироваться на платформе нового Дастера. Соглашение с французскими партнерами подразумевало возможность запуска этих моделей на конвейере в Тольятти. Однако текущая ситуация на рынке и политические обстоятельства внесли свои коррективы. Возвращение Renault теперь кажется маловероятным, даже несмотря на то, что соглашение формально остается в силе.

В рамках Альянса существовали и другие проекты, такие как P1340, который вновь всплыл в разговорах внутри ВАЗа. Но вместо использования платформы Дастера, кузов Нивы-3 планируют адаптировать к переднеприводной платформе Весты. Этот кроссовер будет больше, чем готовящийся HGH, и сможет занять нишу D-класса. Однако отсутствие ресурсов для создания такой модели ставит под сомнение ее реализацию в ближайшее время.

Что касается будущих платформ, ВАЗ рассматривает возможность разработки автомобилей под кодами B-SUV и D-SUV. Эти модели предполагают создание новой «тележки», известной как «Нео-Веста». Она станет чуть больше текущей Весты и должна была изначально покрывать два сегмента. Но, судя по информации от источников, активные работы над этими проектами не начнутся до 2030 года. АвтоВАЗ продолжает искать пути для обновления своего модельного ряда, но реальность требует терпения и стратегического подхода к реализации задуманных планов.