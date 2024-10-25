OpenAI планирует выпустить свою новую модель ИИ под названием Orion к декабрю, приурочив запуск к двухлетию ChatGPT. Доступ к модели получат только избранные компании, что изменит привычный порядок выпуска.

OpenAI готовится представить свою следующую модель искусственного интеллекта, получившую кодовое название Orion, к декабрю этого года. Этот запуск совпадает с приближающимся двухлетием ChatGPT. В отличие от предыдущих моделей, таких как GPT-4o и o1, Orion не станет доступен для широкой публики сразу. Вместо этого OpenAI намерена предоставить доступ к модели только тем компаниям, с которыми она активно сотрудничает, чтобы они могли разрабатывать собственные продукты на ее основе.

Согласно информации от источников, знакомых с планами компании, инженеры Microsoft, ключевого партнера OpenAI, уже готовятся разместить Orion на платформе Azure в ноябре. Внутри OpenAI рассматривают Orion как преемника GPT-4, но пока неясно, будет ли новая модель носить название GPT-5 за пределами компании. Как и в случае с предыдущими запусками, планы могут измениться, и OpenAI с Microsoft пока не комментируют данную информацию.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман описал Orion как модель, которая может оказаться в 100 раз мощнее своего предшественника. Эта модель отделена от o1, выпущенной в сентябре, и OpenAI стремится в будущем объединить свои языковые модели для создания более эффективного искусственного интеллекта, который может достичь уровня общего ИИ, известного как AGI. Тут хочется напомнить, что Майлз Брандейдж, работавший специалистом по безопасности OpenAI уволился и опубликовал предупреждение о том, что OpenAI и весь мир просто не готовы к такому ИИ (подробнее читайте здесь).

Ранее стало известно, что OpenAI использует модель o1, известную под кодовым названием Strawberry, для генерации синтетических данных, необходимых для обучения Orion. В сентябре сотрудники OpenAI провели мероприятие, чтобы отметить завершение обучения новой модели, что также стало важным этапом в ее разработке.

Интересно, что генеральный директор компании разместил загадочный пост на платформе X, в котором упомянул «радость скорого восхода зимних созвездий». Если обратиться к ChatGPT с вопросом о значении этого сообщения, он укажет на связь с созвездием Орион, которое лучше всего видно в ночном небе с ноября по февраль. Этот намек на название модели добавляет интриги к предстоящему запуску.