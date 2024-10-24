Китайская компания Deep Blue Aerospace готовится к запуску продаж билетов на космические туристические полеты, которые состоятся в 2027 году. Пассажиры смогут испытать невесомость и насладиться видами Земли с высоты, заплатив 1,5 миллиона юаней.

Китайская компания Deep Blue Aerospace сделала важный шаг на пути к космическому туризму, объявив о начале продаж билетов на суборбитальные полеты в 2027 году. Это событие привлекло внимание не только в Китае, но и за его пределами. Билеты, стоимостью 1,5 миллиона юаней (примерно 20,3 млн руб.), предоставят уникальную возможность испытать состояние невесомости на протяжении пяти минут.

Покупка билета требует внесения депозита в размере 50 000 юаней. Основатель компании Хо Лян планирует провести прямую трансляцию мероприятия по запуску продаж. В прямом эфире потенциальные туристы смогут узнать все детали предстоящих полетов и задать свои вопросы.

Deep Blue Aerospace занимает лидирующие позиции в стремительно развивающемся секторе коммерческой космонавтики Китая. Страна активно развивает свои космические технологии, и Пекин надеется, что сможет конкурировать с такими гигантами, как SpaceX. В 2023 году Китай уже осуществил 26 коммерческих запусков, включая запуск ракеты Zhuque-2, ставшей первой в мире ракетой, работающей на метане.

Компания активно работает над созданием многоразовых ракет, что позволит значительно снизить затраты на космические полеты. Миссия, запланированная на 2027 год, будет суборбитальной, что означает, что пассажиры достигнут границы космоса, но не выйдут на орбиту. По информации компании, время пребывания в космосе составит около 12 минут, что оставит незабываемые впечатления.

Космический туризм в Китае быстро развивается, и другие компании также планируют запустить свои программы. Например, в мае CAS Space объявила о намерении начать космические туристические полеты в 2028 году. Пекин ставит перед собой амбициозные цели, включая пилотируемый полет на Луну к 2030 году и создание базы на спутнике Земли.