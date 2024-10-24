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Закупки VPN органами власти выросли на 683%
В 2024 году расходы государственных органов на подключение VPN выросли на 683%, достигнув 14,1 миллиарда рублей. Эксперты связывают этот рост с увеличением числа кибератак и необходимостью защищать данные.

За первые девять месяцев 2024 года российские государственные органы значительно увеличили свои расходы на услуги VPN, потратив 14,1 миллиарда рублей. Это впечатляющее увеличение на 683% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало результатом растущей потребности в защите информации и шифровании трафика. Основная часть этих затрат, 9,8 миллиарда рублей, пришлась на Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Количество тендеров на закупку VPN также возросло на 20%, достигнув 490. Это свидетельствует о том, что госструктуры активно ищут способы защиты своих IT-инфраструктур. В то же время, если сравнить с девятью месяцами 2022 года, количество таких закупок сократилось на 4%, однако суммарные затраты увеличились на 386%. Эта динамика показывает, что, хотя число закупок может уменьшаться, их стоимость значительно растет.

Госкомпании, действующие на основании 223-ФЗ, также не остались в стороне. За тот же период они увеличили свои расходы на VPN на 122%, потратив 311 миллионов рублей, а количество закупок возросло на 33%, составив 56. Это указывает на то, что спрос на услуги VPN охватывает не только государственные органы, но и коммерческие структуры.

VPN, или виртуальные частные сети, позволяют объединять удаленные устройства в одну защищенную сеть. Хотя многие воспринимают VPN как инструмент для обхода блокировок, его использование в организациях значительно шире. С помощью этой технологии предприятия соединяют компьютеры, смартфоны, банкоматы и другие устройства, расположенные в разных регионах.

В 2024 году часть закупок также пришлась на сервисы SD-WAN, которые могут шифровать трафик и управлять маршрутизацией данных. Эксперт «Контур. Закупок» Василий Данильчик отмечает, что публичных закупок VPN для работы с заблокированными сайтами в России нет. Однако подобные закупки могут проходить через закрытые процедуры, что делает их менее заметными.

Поставщиками услуг стали крупные компании, такие как «Акадо телеком», «Ситроникс» и «Ростелеком». В 2023 году основными заказчиками выступили Социальный фонд и ФТС, заключившие контракты на сумму 1,6 миллиарда рублей. В большинстве случаев победителем тендеров стал «Ростелеком», что подчеркивает его доминирующее положение на рынке.

Вице-президент «Ростелекома» Владимир Волков подчеркивает, что в последние годы наблюдается резкий рост потребителей услуг VPN, а также увеличение объема передаваемых данных по защищенным каналам. Он связывает этот тренд с увеличением числа DDoS-атак и попыток кражи персональных данных, что создает необходимость в надежной защите информации.

Потребность в безопасном обмене конфиденциальными данными между различными ведомствами также становится важным фактором. Представители «МегаФона» подтверждают, что среди государственных заказчиков наблюдается значительный рост интереса к VPN, что связано с требованиями к безопасности и защитой данных.

Кроме того, использование VPN позволяет госкомпаниям соответствовать требованиям законодательства в области информационной безопасности и снижать затраты на закупку и внедрение технических средств. Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев отмечает, что шифрование трафика защищает данные от перехвата злоумышленниками, что особенно важно для доступа к медицинским данным и взаимодействия филиалов банков.

С учетом текущих обстоятельств, эксперты уверены, что спрос на такие услуги не ослабнет. Заместитель директора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин подчеркивает, что необходимость в защите информации будет только расти, и госорганы, и крупные компании будут продолжать активно инвестировать в технологии VPN.

#кибербезопасность #информационные технологии #vpn #госзакупки #ddos-атаки
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