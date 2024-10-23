Исследования показывают, что известная звезда Бетельгейзе может иметь невидимого компаньона, который влияет на ее яркость. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о коллапсе звезды.

Бетельгейзе, вторая по яркости звезда в созвездии Ориона, привлекает внимание астрономов благодаря своим необычным изменениям яркости. Эти колебания стали предметом споров относительно возможного коллапса звезды и ее последующего взрыва в виде сверхновой. Новое исследование предлагает альтернативное объяснение, предполагая, что за этими изменениями может скрываться звезда-компаньон.

Используя компьютерные модели, ученые смогли смоделировать активность Бетельгейзе и пришли к выводу, что периодические изменения ее яркости могут быть связаны с невидимым объектом, который вращается вокруг нее. Этот объект, названный «Betelbuddy» или Alpha Orionis B, может оказывать влияние на видимую яркость Бетельгейзе, очищая пространство от пыли, которая блокирует свет звезды.

По словам Джареда Голдберга, ведущего автора исследования, команда исключила все внутренние факторы, которые могли бы объяснить наблюдаемые колебания яркости. В результате они пришли к выводу, что единственной подходящей гипотезой является наличие компаньона у Бетельгейзе. Эта красная гигантская звезда превосходит наше Солнце по яркости в 100 000 раз и в 400 миллионов раз по объему, что делает ее одной из самых интересных звезд для изучения.

Модели, предложенные учеными, помогают объяснить разные паттерны пульсации света Бетельгейзе. У звезды наблюдаются два периода яркости: один длится чуть больше года, а другой — около шести лет. Эти колебания указывают на ритмичное расширение и сжатие звезды, что важно для предсказания срока ее превращения в сверхновую. Если основное «сердцебиение» Бетельгейзе является долгосрочным, то звезда может взорваться раньше, чем ожидалось. В противном случае, если это короткосрочное колебание, то долгий период пульсации может указывать на влияние внешнего объекта.

Ученые предполагают, что Betelbuddy может быть звездой с массой в два раза превышающей массу Солнца. Однако для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие исследования, которые помогут не только обнаружить компаньона, но и лучше понять его природу. Ласло Молнар, соавтор исследования, отметил, что Бетельгейзе остается объектом изучения с момента появления современной астрономии. Он подчеркнул, что даже в условиях интенсивного изучения все еще есть возможность для значительных открытий, таких как обнаружение звезды-компаньона, скрытой за ярким светом красного гиганта.