Российская ракета "Вихрь" успешно подбила разведывательный беспилотник ВСУ. Это первый случай применения этого боеприпаса против таких воздушных целей.

Современные технологии в военной сфере продолжают удивлять, и недавний успех российской ракеты "Вихрь" стал ярким примером этого. Впервые она продемонстрировала свою эффективность в борьбе с беспилотниками.

Управляемая ракета "Вихрь", изначально предназначенная для уничтожения бронетехники, впервые в истории подбила разведывательный беспилотный летательный аппарат в зоне специальной военной операции. Это событие стало возможным благодаря высокой точности и управляемости ракеты, которые позволили ей справиться с малозаметной целью, обладающей низким тепловым излучением. В Ростехе отметили, что это первый известный случай применения "Вихря" против беспилотников, что открывает новые возможности для использования этого боеприпаса. Разработанный холдингом "Высокоточные комплексы" и произведенный концерном "Калашников", "Вихрь" также предназначен для поражения маневренной бронетехники и других воздушных целей, таких как вертолеты и штурмовики. Госкорпорация Ростех уже опубликовала видео с моментом удачного попадания.