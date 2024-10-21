Компания MediaTek объявила о повышении цен на свои чипсеты Dimensity 9400, что отразится на стоимости флагманских моделей, таких как Vivo X200.

В этом году рынок чипсетов переживает значительные изменения. MediaTek, вместе с Qualcomm, впервые внедрил 3-нм технологию TSMC для создания своих новых чипов. Однако высокая стоимость производства Dimensity 9400 приводит к тому, что производители смартфонов, такие как Vivo, вынуждены повышать цены на свои устройства. В результате, ожидаемая стоимость серии Vivo X200 возрастает на 7,5%.

Переход на 3-нм узел оказался не простым. В прошлом году Apple уже представила свои 3-нм чипсеты, такие как A17 Pro и M3, и их успех поставил других производителей в сложное положение. Затраты на производство чипов Apple оценивались в миллиард долларов, и такие финансовые нагрузки оказались неподъемными для MediaTek и Qualcomm. Тем не менее, они не могли оставаться в стороне от новых технологий и решили запустить Dimensity 9400.

Сейчас Dimensity 9400 может предложить конкурентоспособную цену по сравнению со Snapdragon 8 Gen 4, который также готовится к выходу. Но это не меняет общей тенденции: чипы для смартфонов стремительно растут в цене, что вызывает беспокойство у потребителей. В отличие от MediaTek, Apple удерживает цены на свои устройства на уровне, который вызывает меньше нареканий. Например, стартовая цена iPhone 15 Pro осталась на уровне 999 долларов, что делает его более привлекательным предложением на фоне роста цен.

По слухам, стоимость Dimensity 9400 для массового производства составляет около 155 долларов, что на 20% выше, чем у предшественника, Dimensity 9300. Такой рост цен на чипы может продолжаться, поскольку MediaTek зависит от TSMC, а Samsung не справляется с увеличением производства 3-нм чипов. Каждый новый уровень литографии требует больше транзисторов, что, в свою очередь, приводит к увеличению цен на производство.

Ситуация на рынке чипов продолжает развиваться, и производители смартфонов сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым условиям. Как отразится это на конечных потребителях, покажет время, но одно очевидно: технологии становятся все дороже, и это заставляет всех участников рынка искать новые пути для поддержания конкурентоспособности.