На выставке в Казани представили новый школьный автобус Sollers SB, который должен изготавливаться на заводе во Владивостоке.

В Казани на выставке, приуроченной к саммиту БРИКС, состоялась долгожданная премьера нового школьного автобуса Sollers SB. Этот автобус, построенный на базе китайского Ankai 8M, привлек внимание не только своим дизайном, но и функциональными особенностями. Создатели уверены, что новинка станет настоящим помощником для школьников, обеспечивая им комфорт и безопасность во время поездок.

Автобус вмещает 28 детей и оборудован рамной платформой с каркасным кузовом, что обеспечивает надежность и долговечность. Под капотом скрывается 3,7-литровый дизельный двигатель Weichai, способный развивать мощность в 140 лошадиных сил. Важным моментом является наличие 5-ступенчатой механической трансмиссии, что дает возможность более точного управления.

При осмотре новинки сразу бросаются в глаза элементы, созданные специально для детей. Например, на корме автобуса размещены информационные таблички и знаки STOP в американском стиле, что добавляет безопасности на дороге. Кроме того, предусмотрен широкий запасной выход.

Хотя на выставке не предоставили подробной информации о характеристиках школьного автобуса, его конструкция и функциональность говорят сами за себя. Этот автобус разрабатывали с акцентом под школьные нужды, в отличие от моделей общего назначения.

Помимо школьного автобуса, на выставке представили и другие новинки от Sollers. В легковом сегменте готовится к запуску роскошный минивэн, который будут собирать в Елабужском районе Татарстана. Это говорит о том, что компания активно развивает производственные мощности и расширяет модельный ряд, стремясь удовлетворить потребности разных категорий клиентов.