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Intel и AMD объединили усилия для защиты архитектуры x86
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о создании нового альянса для поддержки архитектуры x86, опровергая слухи о ее кончине. В сотрудничестве с AMD и другими технологическими гигантами, компания намерена укрепить позиции x86 на рынке.

На конференции Lenovo Tech World 2024 Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, произнес вдохновляющую речь, в которой подчеркнул важность архитектуры x86. Он представил новый альянс, состоящий из ведущих компаний, включая Microsoft, Google и Dell. Этот шаг стал ответом на растущее влияние чипов ARM, которые быстро завоевывают рынок ПК с искусственным интеллектом.

Гелсингер откровенно заявил, что слухи о смерти x86 сильно преувеличены. Он сравнил ситуацию с известной фразой Марка Твена о его собственном уходе, подчеркивая, что x86 продолжает процветать. Новый альянс включает в себя таких влиятельных людей, как Линус Торвальдс, создатель Linux, что добавляет веса инициативе.

Создание консультативной группы по экосистеме x86 стало важным шагом для обеспечения будущего платформы. Эксперты из разных областей технологий собираются вместе, чтобы обсуждать и развивать архитектуру, которая уже более четырех десятилетий служит основой современных вычислений. В пресс-релизе участники отметили, что x86 зарекомендовал себя как предпочтительная архитектура в центрах обработки данных и на персональных компьютерах по всему миру.

Этот альянс служит не только защитой, но и возможностью для инноваций. Участники группы стремятся продвигать новые идеи и разработки, чтобы x86 оставался актуальным в условиях быстро меняющегося рынка. С каждым днем становится все более очевидным, что архитектура x86 не просто выживает, а готова к новым вызовам.

#amd #intel #технологии #пэт гелсингер #x86
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